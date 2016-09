Borror cross country runners at Miamisburg Inv.

MIAMISBURG — The Rodger O. Borror Middle School cross country teams competed Saturday at the Miamisburg Invitational at Medlar Elementary School.

In the girls race, Borror’s top runner was MacKenzie Voges-Pertuset who was 60th in 15:59.4.

For the ROB boys, Alex Vail was first to cross the line, placing 36th in 12:59.7.

SUMMARY

September 3, 2016

Miamisburg Invitational

@Medlar Elementary School

Middle school girls results

TEAM

Troy 54 Centerville 8 Miamisburg 85 Beavercreek 101 Bellbrook 132 Monroe 136 Talawanda 179 Shawnee 221 Mars Hill 266 Tecumseh 271 Northridge 323 Wayne 330 Wilmington Rodger O Borror 334

INDIVIDUALS (192 runners)

1, Juliann Williams, Beavercreek, 11:58.7; 60, MacKenzie Voges-Pertuset 15:59.4; 64, Jenna Taylor 16:04.6; 123, Maggie Swarts 18:05.8; 126, Angel Newport 18:09.9; 161, Annie Newberry 19:45.6; 174, Kaylie Taylor 21:20.5; 175, Mikala Hatfield 21:22.3

Middle school boys results

TEAM

Centerville 108 Beavercreek 108 Monroe 110 Miamisburg 119 Troy 128 Talawanda 136 Wayne 158 Bellbrook 28 Panther Running Club 224 Royalmont Academy 249 Shawnee 260 Northridge 349 Dayton Christian 349 Tecumseh 364 South Vienna 432 Alter 456

INDIVIDUALS (263 runners)

1, Cooper Hansen, Beavercreek, 11:11.9; 36, Alex Vail 12:59.7; 46, James Campbell 13:11.5; 194, Brandon Walters 16:36.1