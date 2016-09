Wilmington, Massie 7th, 8th grade at Friendship Inv.

CEDARVILLE — The Wilmington and Clinton-Massie seventh and eighth grade cross country teams competed Saturday at the Friendship Invitational at Cedarville University’s Ervin R. King Cross Country Course.

Clinton-Massie’s Emma Muterspaw ran 9th out of 311 runners in 12:47. Brayden Green was the first CM boy to finishing, clocking 13:24.6 and placing 91st.

For Wilmington’s Rodger O. Borror Middle School, James Campbell was the top boys runner, placing 31st in 12:30.6 while Mackenzie Voges-Pertuset was the first ROB girl, placing 139th in 15:45.9.

SUMMARY

September 17, 2016

Friendship Invitational

Ervin R King CC Course

@Cedarville University

Boys results

Team

Springboro 138 Beavercreek 151 Tippecanoe 162 Leesburg Fairfield 186 Piqua 202 Cedarville 209 Brookville 238 National Trail 247 Bellbrook 307 Northmont 314 Milton Union 328 Houston 336 Covington 366 Russia 369 Sidney 373 Shawnee 404 Franklin Monroe 459 Miamisburg 463 Middletown Christian 480 Northwestern 485 Arcanum Butler 508 Greenon 415 Wayne 552 Carroll 650 Northridge 652 Fairborn 674 Miami View 717 Dayton Christian 794 Alter 853 West Carrollton 868

Individual (408 runners)

1, Kevin Agnew, Carroll, 11:00.4; 31, James Campbell, ROB, 12:30.6 (PR); 66, Alex Vail, ROB, 13:o4.6 (PR); 91, Brayden Green, CM, 13:24.6; 116, Bryce Hensley, CM, 13:40.1; 305, Brandon Walters, ROB, 16:05.7 (PR); 347, Toby Hayes, CM, 17:12; 384, Tony Wilens, ROB, 18:57.5 (PR); 402, Travis Smith, CM, 21:55.6

Girls results

Teasm

Springboro 63 Anna 104 Tippecanoe 140 Beavercreek 166 Bellbrook 173 Miamisburg 178 Bradford 182 National Trail 243 Russia 272 Northmont 310 Brookville 314 Arcanum-Butler 327 Milton Union 369 Sidney 378 Houston 4076 Leesburg Fairfield 426 Piqua 447 Miami Valley Christian 452 Twin Valley South 487 Northridge 555 Covington 573 Rodger O Borror 615 Fairborn 661

Individual (311 runners)

1, Juliann Williams, Beavercreek, 11:33.6; 9, Emma Muterspaw, CM, 12:47; 139, Mackenzie Voges-Pertuset, ROB, 15:45.9 (PR); 193, Jenna Taylor, ROB, 16:36.8; 196, Maddie Spiewak, CM, 16:42.9; 231, Annie Newberry, ROB, 17:36.4 (PR); 250, Maggie Swarts, ROB, 17:59.4 (PR); 282, Kaylie Taylor, ROB, 19:58 (PR); 299, Mikala Hatfield, ROB, 21:30; 311, Kadence Estep, ROB, 24:31.2