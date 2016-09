Wilmington, Massie varsity runners at Friendship Inv.

CEDARVILLE — The Wilmington and Clinton-Massie varsity cross country teams competed Saturday in the Friendship Invitational at Cedarville University’s Ervin R. King Cross Country Course.

Wilmington was in the Div. I boys race. Simon Heys was 48th in 17:49.1.

The Lady Hurricane were in the Div. II girls race with Tristan Vail 49th in 22:11.

Clinton-Massie also was in the girls Div. II race with Katie Hughes placing 54th in 22:18.2.

The Falcons boys team was in the Div. II race with Jacob Whitaker running 52nd in 18:13.6.

SUMMARY

September 17, 2016

Friendship Invitational

Ervin R King CC Course

@Cedarville University

Boys results Div I race

Team

Elder 107 Lakota East 126 Miamisburg 130 Bellbrook 176 Anderson 204 Fairmont 205 Lakota West 273 Springboro 276 Middletown 292 Little Miami 299 Butler 299 Bellefontaine 388 Wayne 399 Northmont 407 Sidney 211 Beavercreek 422 Fairfield 448 Wilmington 455 Mason 467 Xenia 521 Covington 635 Mt Healthy 664 Piqua 696

Individual (574 runners)

1, Dustin Horter, Lakota East, 15:30.6; 48, Simon Heys, WHS, 17:49.1; 87, Tyler Parks, WHS, 18:28.5; 156, Drew Spendlove, WHS, 19:26.3; 182, Sam Eastes, WGHS, 19:39.4; 227, Ricky Dungan, WHS, 19:59.6; 239, Calvin Walls, WHS, 20:03.4; 242, Ryland Bowman, WHS, 20:05.1 (PR); 274, Ian Holmes, WHS, 20:24.4; 330, Zach Bradshaw, WHS, 20:55.8; 354, Cameron Combs, WHS, 21:14.1; 371, Tyler Hebb, WHS, 21:20.1; 425, Aiden Hester, WHS, 22:01.7; 428, Nic Hayward, WHS, 22:05.8; 476, Jackson Tofte, WHS, 23:04; 511, Garrett Regan, WHS, 24:01.5; 518, Jonathen Fender, WHS, 24:12; 535, Troy Oates, WHS, 24:55.7; 562, Izaia Billingsley, WHS, 27:08.4

Boys results Div II race

Team

Springfield Shawnee 88 Leesburg Fairfield 94 Carroll 118 Tippecanoe 125 Anna 143 Houston 254 Brookville 269 Russia 282 National Trail 311 Chaminade Julienne 313Valley View 313 Miami East 317 Lima Shawnee 329 Milton-Union 339 Botkins 469 Franklin Monroe 486 Greenon 499 Alter 540 Kenton Ridge 551 Stivers 574 Clinton-Massie 579 Arcanum 584 Miami Valley Christian 648 Cedarville 650 Dayton Christian 701 West Carrollton 706 Bluegrass United 750 Bradford 751 Twin Valley South 771

Individual

1, Bryce Conley, Tippecanoe, 16:32.3; 52, Jacob Whitaker, CM, 18:13.6; 82, Alex Hudson, CM, 18:44; 185, Noah Brausch, CM, 20:28.9; 201, Logan Fisher, CM, 20:47.1; 239, Seth Goodall, CM, 21:24.4; 268, Brennen Swope, CM, 22:05; 269, Jakob Meranda, CM, 22:07.9; 270, Nate Baker, CM, 22:08.3; 277, Talent Sagraves, CM, 22:19.8; 284, Colin McDowell, CM, 22:35.2; 351, Clayton Amburgy, CM, 28:27.4

Girls results Div II race

Team

Tippecanoe 37 Springfield Shawnee 89 Russia 95 Lima Shawnee 119 Alter 135 Carroll 176 Bellefontaine 296 Chaminade Julienne 302 Milton Union 337 Valley View 354 Springfield Northwestern 366 Leesburg Fairfield 378 Miami East 378 Brookville 379 Houston 385 Wilmington 414 Franklin Monroe 443 Greenon 454 Bluegrass United 497 Arcanum 509 Cedarville 554 Dayton Christian 578 Grove City Christian 633 Anna 652

Individual (289 runners)

1,Perri Bockrath, Alter19:01.3; 49, Tristan Vail, WHS, 22:11 (SB); 54, Katie Hughes, CM, 22:18.2; 109, Ali Dooley, WHS, 23:32.2 (SB); 114, Lilly Lentine, CM, 23:34.9; 116, Sarah Wright, WHS, 23:36.9 (SB); 118, Hailey Fugate, WHS, 23:38.6; 144, Heather Fryman, WHS, 24:35.9; 235, Jessica Angst, WHS, 28:18.5; 236, Kerrigan Tofte, WHS, 28:22.8; 270, Brianna Gilbert, WHS, 31:18.6 (SB)