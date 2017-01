Wildcats win then fall to No. 1 seed Troy Christian; EC ousted in opening match

TROY — Troy Christian maintained its No. 1 seed Wednesday with a 45-33 win over Blanchester in the Div. III Region 23 quarterfinal matches at TCHS.

Troy Christian advances to the Region 23 semifinal round Feb. 1 at a site to be determined.

East Clinton was knocked out of the tournament with a 42-27 loss to Northridge in the opening round. Brayden Esposito at 106, Noah Morgan at 152, Thomas Wright at 160, DJ Perry at 170 and Christian Stone at 195 posted wins for the Astros.

Blanchester defeated National Trail 48-24 to advance to the Troy Christian match. Against National Trail, the only non-forfeit win for the Wildcats was recorded by Steven Latchford.

Against Troy Christian, Kyle Denier at 120 and Johnny Schirmer by pin at 126 were the two non-forfeit victories.

SUMMARY

January 25, 2017

@Troy Christian High School

Day. Northridge 42 East Clinton 27

106 Brayden Esposito 9 (EC) pin Sebastian Morris 9 (DN) 3:09

113 Mason Swanton 10 (DN) forfeit (EC)

120 James Dyer 10 (DN) forfeit (EC)

126 Dakota Voshall 10 (DN) pin Matt Horn 9 (EC) 0:38

132 Mason Hardin 10 (DN) forfeit (EC)

138 Wesley Carter 10 (DN) pin Brandon Wheeler 11 (EC) 1:48

145 Nate Kelsey 10 (DN) forfeit (EC)

152 Noah Morgan 12 (EC) pin Trevin Mays 10 (DN) 4:55

160 Thomas Wright 12 (EC) dec. Madison Swanton 12 (DN) 18-1

170 Darrel Perry Jr. 11 (EC) forfeit (DN)

182 Dustin Harner 9 (DN) pin Nathanael Trimm 12 (EC) 1:23

195 Christian Stone 11 (EC) pin Andrew Hall 10 (DN) 1:41

220 Double forfeit

285 Double forfeit

Semifinal 1

Blanchester 48 National Trail 24

106 Daniel Davenport 9 (B) forfeit (NT)

113 Double forfeit

120 Kyle Denier 12 (B) forfeit (NT)

126 Johnny Schirmer 9 (B) forfeit (NT)

132 Kadin Berwanger 9 (B) forfeit (NT)

138 Clatyon Schirmer 10 (B) forfeit (NT)

145 Luke Thacker 10 (B) forfeit (NT)

152 Josh Cook 12 (NT) pin Andrew Frump 9 (B) 0:39

160 Jesse Biser 10 (NT) pin Hayden Tedrick 10 (B) 1:15

170 Craig Montgomery 9 (NT) pin Dalton McMullen 12 (B) 0:46

182 Steven Latchford 10 (B) pin Michael Dorr 10 (NT) 1:13

195 James Peters 9 (B) forfeit (NT)

220 Ben Sullivan 12 (NT) forfeit (Blanchester)

285 Double forfeit

Troy Christian 45 Blanchester 33

106 Ethan Turner 9 (TC) pin Daniel Davenport 9 (B) 0:48

113 Jacob Edwards 11 (TC) forfeit (Blanchester)

120 Kyle Denier 12 (B) dec. Drew Whaley 12 (TC) Dec 6-3

126 Johnny Schirmer 9 (B) pin Lear Current 11 (TC) 1:36

132 Michael Sergent 12 (TC) pin Kadin Berwanger 9 (B) 0:13

138 Jared Ford 11 (TC) dec. Clayton Schirmer 10 (B) Dec 9-4

145 Luke Thacker 10 (B) forfeit (TC)

152 Caleb Hoskins 12 (TC) pin Andrew Frump 9 (B) 1:20

160 Hayden Tedrick 10 (B) forfeit (TC)

170 Dalton McMullen 12 (B) forfeit (TC)

182 Damon Beatty 11 (TC) forfeit (Blanchester)

195 Nick Baker 10 (TC) pin Steven Latchford 10 (B) 5:17

220 James Peters 9 (B) forfeit (TC)

285 Seth Douglas 12 (TC) forfeit (Blanchester)