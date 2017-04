PHOTOS: BHS, CM at Waynesville Inv.

Blanchester and Clinton-Massie track and field photos from Friday night’s Waynesville Invitational by Mark Huber and Elizabeth Clark. Results of the meet were not available as this went to the www.wnewsj.com.

Lucas Thacker and Devon Noble. Asia Baldwin. Dale Sturgill. Derick Bowman. Emma Gundler to Alley Davis. Joe Holcomb. Johnny Schirmer to Lucas Thacker. Mackenzie Hamm. Matt Grogg. Morgan Deless. Noah Armecida. Regan Ostermeier. Savannah Rhodes. Anna Thatcher. Jocelyn Burton. Devon O'Bryon. Isaac Green. Jacob Campbell. Lauren Kropp. Molly Lynch. Devon Noble to Jeff Passarge. Patience Chowning. Courtney Gibson from Preslee Rolf. Seth Stiverson. Abby Wellman to Miley Marshall. Preslee Rolf and Asia Baldwin.